Molte Fedi cineforum e incontri culturali | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Bergamonews.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Simone Pieranni al cineteatro Qoelet di Redona per “Molte fedi”, la proiezione del film “Wonderful Losers a different world” al cineteatro Gavazzeni di Seriate, il Cineforum della Valgandino, incontri culturali e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 5 novembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 14 novembre alla galleria Carducci 7 a Bergamo sarà allestita la mostra “Visioni spaziali – Bergamo e oltre”, con opere di Serenella Oprandi. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. A cura di Laura Medolago e Chiara Di Bella. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

molte fedi cineforum e incontri culturali cosa fare stasera a bergamo e provincia

© Bergamonews.it - Molte Fedi, cineforum e incontri culturali: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Scopri altri approfondimenti

molte fedi cineforum incontriCampionaria, OktoBerg Fest e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - La Fiera Campionaria alla PromoBerg, l’OktoBerg Fest al Piazzale degli Alpini, “Söcafest” a Palazzago, cineforum a Nembro, Fiato ai libri a Seriate, Molte Fedi alla chiesa di Ognissanti a Bergamo, il ... bergamonews.it scrive

Notizie di Molte Fedi - Molte Fedi sotto lo stesso cielo La rassegna organizzata dalle Acli anche per la prossima edizione ha preparato un cartellone ricco di nomi e di eventi. ecodibergamo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Molte Fedi Cineforum Incontri