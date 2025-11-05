Molestie sessuali alle infermiere poi ne chiude una in una stanza | arrestato 49enne al Sant’Anna

Si è presentato in ospedale confuso e agitato, ma nel giro di pochi minuti la situazione è precipitata. Ieri mattina al SantAnna di San Fermo della Battaglia due operatrici sanitarie sono state vittime di un’aggressione sessuale da parte di un uomo di 49 anni, iracheno, senza fissa dimora e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

