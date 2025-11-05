Molestatore sessuale rilasciato per errore dal carcere | allarme alla polizia dopo 6 giorni caccia all'uomo in Uk

L'incredibile vicenda vede coinvolto un 24enne rilasciato dalla prigione di Wandsworth, nel sud di Londra, mercoledì scorso. Il servizio Penitenziario britannico però ha informato dell'errore la polizia metropolitana solo 6 giorni dopo, martedì 4 novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

