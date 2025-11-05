Molestatore sessuale rilasciato per errore dal carcere | allarme alla polizia dopo 6 giorni caccia all'uomo in Uk

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incredibile vicenda vede coinvolto un 24enne rilasciato dalla prigione di Wandsworth, nel sud di Londra, mercoledì scorso. Il servizio Penitenziario britannico però ha informato dell'errore la polizia metropolitana solo 6 giorni dopo, martedì 4 novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

molestatore sessuale rilasciato erroreMolestatore sessuale rilasciato per errore dal carcere: allarme alla polizia dopo 6 giorni, caccia all’uomo in Uk - L'incredibile vicenda vede coinvolto un 24enne rilasciato dalla prigione di Wandsworth, nel sud di Londra, mercoledì scorso ... Si legge su fanpage.it

molestatore sessuale rilasciato erroreLondra, molestatore sessuale rilasciato per errore arrestato dopo caccia all’uomo di 2 giorni - Si è conclusa oggi con la cattura del fuggitivo l’incredibile vicenda che ha destato scalpore e tenuto col fiato sospetto tutto il Regno Unito: il rilascio ... Segnala fanpage.it

molestatore sessuale rilasciato erroreErrore choc in carcere, liberato stupratore condannato, è caccia all’uomo - Migrante condannato per aggressione sessuale rilasciato per errore in UK. Da blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Molestatore Sessuale Rilasciato Errore