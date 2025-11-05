Moggi | Conte doveva evitare quell’affermazione sullo staff medico Sono cose da spogliatoio

Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per parlare delle principali vicende di casa azzurra. Il primo argomento non poteva che essere la partita di ieri sera, che ha confermato una certa inconsistenza della fase offensiva azzurra. Conte ha affermato di aver visto progressi nel gioco e che sia mancato solo il gol: è d’accordo? «L’allenatore non può dire diversamente, non può certo andare davanti alle telecamere a criticare la squadra. Ma il Napoli ieri non ha fatto ciò che doveva fare, su questo non c’è dubbio. Se pareggi 0-0 con il Como, puoi dire che ci può stare: è una squadra giovane, con elementi di qualità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Moggi: «Conte doveva evitare quell’affermazione sullo staff medico. Sono cose da spogliatoio»

