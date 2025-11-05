Mobilità | semaforo per il senso unico alternato di via XXV Aprile e altre modifiche alla viabilità

Genovatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono le modifiche al traffico in centro città per il progetto dei 4 Assi di Forza del trasporto pubblico locale.Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 novembre, sono entrati in funzione in via XXV Aprile gli impianti semaforici di regolazione del senso unico alternato, nel tratto compreso tra. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Via Marconi, addio al semaforo e sperimentazione-bis a Jesi: il senso unico è in uscita dal centro - Solo dopo aver analizzato attentamente i dati raccolti da entrambe le fasi, ... Scrive corriereadriatico.it

Mobilità: semaforo per il senso unico alternato di via XXV Aprile e altre modifiche alla viabilità - Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 novembre, sono entrati in funzione in via XXV Aprile gli impianti semaforici di regolazione del senso unico alternato, nel tratto compreso tra piazza Fontane Marose ... Riporta genovatoday.it

Cinque Terre, la Litoranea riaperta a senso unico alternato regolato da semaforo - La Spezia – Riaperta, a senso unico alternato regolato da semaforo, nella metà mattina di oggi 26 aprile, la strada Litoranea che per diverse ore è stata chiusa in entrambi i sensi per una frana. Segnala ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Mobilit224 Semaforo Senso Unico