Mobilità | semaforo per il senso unico alternato di via XXV Aprile e altre modifiche alla viabilità
Proseguono le modifiche al traffico in centro città per il progetto dei 4 Assi di Forza del trasporto pubblico locale.Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 novembre, sono entrati in funzione in via XXV Aprile gli impianti semaforici di regolazione del senso unico alternato, nel tratto compreso tra. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
