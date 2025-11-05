mobilificio naldi 50 anni di successi nati dal nulla una storia di passione

Monghidoro (Bologna), 4 novembre 2025 – Cinquant’anni del Mobilificio Naldi: festa e targa dell’amministrazione a Monghidoro. La storia del Mobilificio Naldi rappresenta un bellissimo esempio e percorso di crescita, culminato nell’importante traguardo dei cinquant’anni di attività che è stato celebrato il 25 ottobre, con un evento organizzato nella sala Polivalente del Faro di Monghidoro, a a cui hanno partecipato clienti, fornitori, nonché amici e parenti. Il villaggio Coldiretti apre a Bologna Nel 1975 il fondatore Ernesto Naldi, dopo aver lavorato qualche anno come operaio in un’azienda di mobili, ha deciso di aprire da solo un negozio proprio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

