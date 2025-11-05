Miuccia Prada all’imprenditrice della moda il Premio Parete 2025 per l' eccellenza nell’economia

Milano, 5 novembre 2025 – Dopo due edizioni in cui sono state insignite personalità delle Istituzioni economiche, Magda Bianco di Banca d'Italia nel 2024 e Giovanni Gorno Tempini di Cassa Depositi e Prestiti nel 2023, il Comitato Scientifico del Premio Parete ha scelto anche quest'anno di omaggiare una donna, un'ambasciatrice dell'eccellenza italiana nel mondo, Miuccia Prada. Già insignita nel 2015 con le insegne di Cavaliere di Gran Croce dal Presidente della Repubblica, Miuccia Prada è stata scelta per il contributo all'eccellenza dell'industria italiana, per il senso di responsabilità sociale e la sensibilità riguardo temi come conoscenza, cultura, educazione, che permeano il suo modo di fare impresa e l'attività dell'intero Gruppo Prada.

