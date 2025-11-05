Missione in Cisgiordania dell' assessora | Popolazione palestinese sottoposta ad un regime di apartheid

Cesenatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi l’assessora alla Pace del Comune di Cesena, Giorgia Macrelli, insieme ad altri sei amministratori locali del Veneto (Vania Trolese, vicesindaca del Comune di Camponogara; Francesca Benciolini, assessora del Comune di Padova; Giovanni Koprantzelas, assessore del Comune di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

missione cisgiordania assessora popolazioneCesena. La missione in Cisgiordania dell’assessora alla Pace, Giorgia Macrelli - Nei giorni scorsi l’Assessora alla Pace del Comune di Cesena, Giorgia Macrelli, insieme ad altri sei amministratori locali del Veneto (Vania Trolese, ... Come scrive corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Missione Cisgiordania Assessora Popolazione