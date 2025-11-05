Missionaria ‘Cuamm‘ In Uganda per sei mesi

Parte proprio oggi Sara Biagioni e ha come destinazione l’ ospedale di Matany, in Uganda. Specializzanda in malattie infettive presso l’Università di Firenze, trascorrerà 6 mesi in Africa inserita in uno dei progetti di Medici con l’Africa Cuamm. Nata e cresciuta a Molazzana, in provincia di Lucca, Sara si è laureata all’Università di Pisa poi si è trasferita a Firenze per la specializzazione. L’idea di partire, di esercitare la professione di medico in giro per il mondo, è un sogno nel cassetto da tempo. "Sono già stata in Africa, ho fatto un’esperienza di tre mesi in Tanzania, già con il Cuamm, e di un mese in Etiopia durante e subito dopo la laurea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

