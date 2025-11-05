Miretti Juve Spalletti lo rilancia in campo dopo l’infortunio Sarà l’arma in più per il suo centrocampo | la duttilità può insidiare i titolari

Miretti Juve, il classe 2003 torna dall’infortunio contro lo Sporting. Spalletti lo apprezza per la sua qualità e la sua duttilità: può fare la mezz’ala o il trequartista. Una delle notizie più belle della serata di Champions League è il ritorno in campo di Fabio Miretti. Luciano Spalletti può finalmente contare sul centrocampista classe 2003, la cui stagione era iniziata nel peggiore dei modi, con un infortunio muscolare subito il 13 agosto nell’amichevole in famiglia all’ Allianz Stadium tra Juventus e Juventus Next Gen. Un infortunio che sembrava aver compromesso il suo inizio di stagione e che aveva persino alimentato voci di un possibile addio a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

