Miretti è tornato | il messaggio social non passa inosservato dopo Juve Sporting… E Spalletti parla così del classe 2003 – FOTO

Miretti, centrocampista della Juve, ha disputato i primi minuti stagionali contro lo Sporting. Dalle parole di Spalletti al suo post social. Un rientro atteso, una luce in una notte agrodolce. Il pareggio per 1-1 contro lo Sporting Lisbona, che complica maledettamente il cammino in Champions League, ha segnato un momento importante per la Juventus: il ritorno in campo di Fabio Miretti. Il giovane centrocampista ha fatto il suo esordio stagionale, subentrando nel finale e riassaporando il campo dopo un lungo stop. LA CRONACA DI JUVE SPORTING L'esordio stagionale dopo l'infortunio. Il centrocampista classe 2003 cresciuto nel vivaio bianconero era fermo ai box da agosto per un infortunio che ne aveva bloccato l'inserimento nel nuovo corso.

