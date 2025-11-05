Mira Nair regista pluripremiata e mamma orgogliosa del neosindaco di New York Zohran Mamdani
In queste ore molti hanno scoperto che il nuovo sindaco democratico di New York, Zohran Mamdani, è la pluripremiata regista indiana americana Mira Nair. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Socialista, 34 anni, l’ultimo sondaggio lo dà al 41 per cento in vantaggio di sette punti su Cuomo nelle elezioni di domani. Figlio di un noto politologo ugandese e della regista indiana Mira Nair è approdato nella Grande Mela quando aveva sette anni. Ecco a - facebook.com Vai su Facebook
