Mira Nair chi è la regista indiana madre di Zohran Mamdani

Sul palco della vittoria del nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani, tra cori di sostenitori e flash dei fotografi, è apparsa anche sua madre, Mira Nair. La donna è un’influente regista di origini indiane, in passato nominato agli Oscar, che nella sua carriera ha raccontato vite al margine con lo sguardo curioso di chi osserva senza giudicare. La sensibilità culturale e sociale di Nair, unita alla sua capacità di osservare il mondo dal margine, ha contribuito a plasmare la visione politica e l’impegno civico del figlio. Chi è Mira Nair. Mira Nair alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia nel 2014 (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

