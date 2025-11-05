Mio figlio picchiato in colonia ora giustizia

"Voglio giustizia. E basta". Questo ha detto ieri il papà di uno dei bambini che sarebbero stati picchiati da un 55enne di Martinsicuro finito sotto processo davanti al giudice del tribunale di Ascoli Barbara Bondi Ciutti. L'imputato, difeso dall'avvocato Nazario Agostini, è accusato di abuso di mezzi di correzione, percosse, lesioni, tentata violenza privata. Li avrebbe commessi talvolta di notte, nella loro cameretta, utilizzando una cinta, con la quale avrebbe sferrato in varie occasioni più colpi in direzione dei minori colpendoli alle gambe e alla schiena, anche con la parte della fibbia. Una vicenda che ha preso spunto dalla denuncia dei familiari di tre dodicenni; assistiti dall'avvocato Mauro Gionni, si sono costituiti parte civile, anche per conto dei minori che avevano partecipato ad una colonia estiva a Meschia (Roccafluvione), organizzata dalla parrocchia 'Sacro Cuore' di Martinsicuro.

