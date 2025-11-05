Minorenne con la droga fermato dalla polizia municipale
Un minorenne è stato trovato con la droga e bloccato dalla polizia municipale. E' accaduto nella giornata di ieri (4 novembre) a Santa Maria Capua Vetere.Il giovane, di nazionalità straniera ed ospitato presso una Casa Famiglia di Caserta, è stato intercettato in via Mazzocchi dal Tenente Monica. 🔗 Leggi su Casertanews.it
