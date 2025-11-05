Minacce la dottoressa No vax parla in aula

Verso la conclusione il processo di primo grado per diffamazione e minacce contro Barbara Balanzoni (foto), dottoressa bolognese che nel 2022 fu radiata dall’Ordine dei medici di Venezia per due video pubblicati su YouTube, con insulti e frasi minacciose. Nel mirino della dottoressa, l’obbligo vaccinale: aveva espresso sui social le sue posizioni sulla gestione della pandemia. Ieri l’esame dell’imputata (difesa dall’avvocato Mauro Sandri), davanti al giudice Fabio Cosentino, ‘supportata’ anche oggi in aula da diverse persone di area ’No vax’ che hanno assistito all’udienza. Ricostruendo il contesto in cui vennero pubblicati i video e l’iter che si concluse con la sua radiazione, Balanzoni ha affermato che "si stava istigando all’odio nei confronti dei non vaccinati, medici e cittadini in genere: veniva detto che il medico che non si vaccinava e avesse fatto propaganda sarebbe stato radiato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minacce, la dottoressa No vax parla in aula

Altre letture consigliate

NUOVE MINACCE CONTRO LA GIP DI LECCE: MACABRO RITROVAMENTO NEL CIMITERO DI GALATINA Galatina (Lecce) – Un nuovo e inquietante episodio di intimidazione ha coinvolto la giudice del Tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano, già da t - facebook.com Vai su Facebook

Pittsburgh Trauma Center, aka il Pitt. Ore 12. La dottoressa Santos rimane sconvolta da un segreto di un paziente e decide di confrontarlo con una minaccia. Secondo voi ha fatto la cosa giusta? #ThePitt ogni mercoledì in esclusiva su Sky. - X Vai su X

Scritte «no vax» e minacce contro i medici nel punto vaccinazioni di Vicenza, Zaia: «Atti incivili» - Sono apparse durante la notte di domenica sulle vetrate del Sisp, il Servizio igiene sanità pubblica di Vicenza. Segnala corrieredelveneto.corriere.it

Scritte no vax e minacce ai medici sulle vetrate dello Spisal, Zaia: «Ancora inciviltà. La mia solidarietà va a tutto il personale sanitario» - Minacce ai medici, scritte no vax e frasi ingiuriose sono apparse questa mattina, lunedì 6 ottobre, sulle vetrate della sede Spisal dell'Uls 8 Berica a Vicenza che si trova in via Albinoni. Riporta ilgazzettino.it

Vicenza, scritte no vax e minacce ai medici. Zaia: “Gesto violento e incivile” - Scritte no vax e frasi di minaccia contro i medici sono apparse sulle vetrate dello Spisal di Vicenza, la struttura sanitaria in cui vengono erogate le vaccinazioni. rainews.it scrive