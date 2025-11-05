Minacce alla Trattoria nel Castagneto di Grizzana Morandi: arriva la solidarietà e la vicinanza di Confcommercio Ascom Bologna. "Confcommercio Ascom Bologna desidera esprimere tutta la sua solidarietà e vicinanza all’imprenditrice Cristina Fustini, che gestisce la Trattoria nel Castagneto di Grizzana Morandi insieme ai genitori Anna e Andrea (a destra), per le minacce ricevute – così il presidente Enrico Postacchini –. La titolare del ristorante, associato Confcommercio Ascom Bologna, ha denunciato alle autorità di aver ricevuto numerose lettere minatorie anonime, contenenti anche minacce di morte, a partire da luglio 2023, quando ha riaperto il ristorante dopo l’incendio (si presuppone doloso, ndr) che aveva distrutto il locale nel dicembre del 2021. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minacce alla Trattoria, Ascom: "Trovare i colpevoli"