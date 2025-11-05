Mina la rivoluzionaria. L’artista che ha rotto gli schemi della canzone italiana rivive in un cofanetto, in uscita venerdì 7 novembre, dal titolo “1963-1967 Mina “. Questo è un progetto con audio restaurato che raccoglie le canzoni iconiche dell’artista uscite, appunto, negli Anni 60. L’artista ha iniziato a pubblicare dischi giovanissima sia con lo pseudonimo Baby Gate che con il suo nome di battesimo. I twist e i pezzi rock come “Baby Gate”, le canzoni in italiano, napoletano o in inglese come Mina. Entrambe le sue proposte hanno subito successo tanto che, con “Il cielo in una stanza”, uno dei brani cult della nostra storia musicale, a soli vent’anni, ottiene il primo posto in classifica in Italia e in molti altri paesi esteri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mina è il ciclone che ha rivoluzionato la musica italiana dagli Anni 60 in poi: il boom de “Il cielo in una stanza” a soli vent’anni a icona degli autori di grido