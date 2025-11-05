Millie Bobby Brown contro gli articoli sul suo aspetto fisico | Ho 21 anni lasciatemi in pace!

La protagonista di Stranger Things è tornata a parlare delle conseguenze dei titoli e degli articoli dedicati alle sue apparizioni pubbliche. Millie Bobby Brown è tornata a criticare duramente la stampa per i tanti articoli e commenti sul suo aspetto fisico e i look scelti per sfilare sui red carpet e partecipare agli eventi a cui partecipa. Nella nuova intervista, la star di Stranger Things ha lanciato un appello ai responsabili delle testate, ricordando che non è più una ragazzina, ma un'adulta. La critica alla stampa Ai microfoni di Vogue, la giovane attrice ha spiegato che il suo problema principale per quanto riguarda la stampa è il bisogno di criticare le celebrità nei titoli delle loro testate.

