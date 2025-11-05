Anche la figlia di Milla Jovovich è diventata grande. Ever Gabo Anderson, nata dall’amore tra l’attrice e modella ucraina e il regista Paul Anderson, ha compiuto 18 anni, ed è identica alla madre. La figlia di Milla Jovovich, Ever, è identica alla mamma. È stata proprio Milla Jovovich a fare pubblicamente gli auguri a Ever, con un post su Instagram corredato da una foto in cui più che madre e figlia sembrano gemelle: «Tanti auguri alla mia intelligente, talentuosa, esilarante, incredibilmente creativa e bellissima figlia. Sono così orgogliosa della giovane donna che sei diventata. Mai, nemmeno nei miei sogni più sfrenati, avrei potuto immaginare che saresti diventata la forza inarrestabile della natura che sei oggi », ha scritto l’attrice 49enne. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Milla Jovovich? No, è sua figlia: Ever Anderson compie 18 anni ed è identica a mamma