Milano volantini contro il giornalista di Today Alfredo Faieta | la foto con le orecchie d’asino

Centinaia di volantini con il volto del cronista Alfredo Faieta sparsi per Milano. Il giornalista è stato rappresentato con le orecchie d’asino e un lungo naso. Sotto, le parole: “Niente di quello che ho detto è mai successo! Credibilità zero ma coerenza nel mentire dieci e lode, i migliori fantasy scritti male”. E in fondo, un riferimento provocatorio anche alla sua testata: “ Milano Today mai pensato di dire la verità? Magari una volta, per provare com’è?”. Lo riporta il sito GiustiziaMi. Faieta lavora su inchieste della sezione ‘Dossier’ di Milano Today. Negli ultimi mesi si è occupato perlopiù di urbanistica cittadina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

