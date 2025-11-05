Milano travolto sulle strisce e lasciato a morire | caccia al pirata che ha ucciso Franco Bertolotti

Un’uscita per comprare il pane, poi la tragedia. Era uscito di casa come ogni mattina, con passo lento e abitudinario, per andare a comprare il pane nel suo quartiere, tra via Fratelli Bronzetti e via Macedonio Melloni, zona residenziale di Milano Est. In pochi secondi, la routine si è trasformata in tragedia. Franco Bertolotti, 87 anni, viene investito sulle strisce pedonali da un furgone bianco. L’impatto è violento: il corpo viene proiettato sul parabrezza e scaraventato a diversi metri di distanza. L’autista non si ferma. Accelera e fugge, lasciando l’uomo sull’asfalto. La corsa dei soccorsi e la morte al Policlinico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

