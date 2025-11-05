Milano travolto e ucciso da un pirata della strada | Chiediamo di mettere un semaforo

Ilgiorno.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un abitante della zona racconta che questa zona è pericolosa e che non è la prima volta che capita un incidente grave. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Milano, pedone di 87 anni investito e ucciso sulle strisce da un furgone pirata: caccia a un mezzo di colore bianco - Incidente a mezzogiorno tra via Fratelli Bronzetti e Macedonio Melloni: la vittima sbalzata per una decina di metri, si cerca il conducente in fuga. Secondo msn.com

Incidente a Milano, travolto e ucciso da un pirata mentre attraversa sulle strisce - È successo in via Fratelli Bronzetti nella mattinata di mercoledì 5 novembre. Riporta milanotoday.it

milano travolto ucciso pirataMilano, 87enne investito sulle strisce e ucciso in via Fratelli Bronzetti: caccia al pirata della strada - Il guidatore del furgone, dopo lo scontro, ha riaccelerato e si è allontanato ... Si legge su milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Travolto Ucciso Pirata