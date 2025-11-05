Milano pirata della strada uccide anziano di 87 anni mentre attraversava sulle strisce | è caccia all’uomo

È caccia al pirata della strada che questa mattina a Milano ha travolto e ucciso l’87enne Franco Bertolotti. L’uomo stava attraversando la strada, all’incrocio tra via Fratelli Bronzetti e via Macedonio Melloni, quando un furgone lo ha investito. L’anziano è stato sbalzato sul parabrezza per poi essere scaraventato a una decina di metri di distanza. Le sue condizioni sono apparse subito disperate: durante il tragitto in ospedale i sanitari di Areu hanno provato a rianimarlo, ma il tentativo non è andato a buon fine e l’uomo è deceduto poco dopo al Policlinico. Il conducente alla guida del furgone è fuggito. 🔗 Leggi su Open.online

