Milano | pg ' madre capace di uccidere Pifferi ha lasciato soffrire per 5 giorni la figlia'

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - "E' un nostro retaggio culturale pensare che una madre non possa sopprimere la sua bambina, ma accade perché è uno dei tanti aspetti della natura umana". E' uno dei passaggi della requisitoria della sostituta procuratrice generale di Milano Lucilla Tontodonati nel processo d'appello che vede imputata Alessia Pifferi condannata in primo grado all'ergastolo per la morte della figlia Diana, lasciata morire di stenti a soli 18 mesi. "E' difficile pensare che una madre possa decidere che non le importi o le importi poco o nulla di sua figlia, ma questo accade e dobbiamo partire da questo presupposto.

