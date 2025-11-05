Milano | pg ' l' egocentrica Pifferi è colpevole capace di intendere e volere'

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Alessia Pifferi è una persona "egocentrica, che tende a occuparsi delle proprie esigenze. Ha piena, totale, capacità di intendere e di volere e questo dovrebbe porre fine a tante questioni che hanno agitato questo processo. L'accertata imputabilità non può che coincidere con la colpevolezza, sono le sue condotte, il suo non garantire questioni primordiali della vita umana" alla figlia Diana a determinarne la sua morte. E' uno dei passaggi della requisitoria della sostituta procuratrice generale di Milano Lucilla Tontodonati nel processo d'appello che vede alla sbarra Alessia Pifferi condannata in primo grado all'ergastolo per la morte della figlia, abbandonata per sei giorni nel suo appartamento e lasciata morire di stenti a soli 18 mesi nell'estate 2022. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano: pg, 'l'egocentrica Pifferi è colpevole, capace di intendere e volere'

News recenti che potrebbero piacerti

Ospite al Festival dello Spettacolo a Milano, il conduttore ha commentato la sua scelta di non partecipare alla nuova stagione del programma di Rai 1 - facebook.com Vai su Facebook

Milano: pg, 'l'egocentrica Pifferi è colpevole, capace di intendere e volere' - Alessia Pifferi è una persona "egocentrica, che tende a occuparsi delle proprie esigenze. Secondo iltempo.it

Alessia Pifferi era capace di intendere e di volere quando lasciò morire la piccola Diana: la conferma in appello - Milano – La Corte d’Assise d’appello di Milano ha confermato che Alessia Pifferi era capace di intendere e volere quando nel luglio 2022 lasciò morire di stenti la figlia Diana, di appena 18 mesi. Si legge su ilgiorno.it

Caso Alessia Pifferi, la nuova perizia psichiatrica conferma: «Era capace di intendere e di volere quando lasciò morire la figlia Diana» - Alessia Pifferi era pienamente capace di intendere e di volere quando uccise la figlia Diana di 18 mesi nel luglio 2022, morta di stenti dopo essere stata abbandonata in casa per una settimana. Riporta milano.corriere.it