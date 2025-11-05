Milano muore 86enne investito da furgone | autista in fuga

Un 86enne è stato investito da un furgone mentre percorreva a piedi via Fratelli Bronzetti a Milano. L’incidente poco prima di mezzogiorno. L’anziano, rinvenuto in arresto cardiocircolatorio, è stato portato in codice rosso al Policlinico di Milano ma è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. L’anziano attraversava via Bronzetti utilizzando l’attraversamento in corrispondenza dell’intersezione con via Melloni quando è stato centrato da un autocarro. L’uomo alla guida del mezzo si è dato alla fuga senza prestare soccorso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, muore 86enne investito da furgone: autista in fuga

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il 30 ottobre 2021 muore Gilberto Milani, era nato a Milano il 13 maggio 1932. Settimo di nove fratelli, iniziò a gareggiare nella Regolarità nel 1949 con una Lambretta; nel 1951 il suo debutto nella Velocità, sempre con lo scooter Innocenti. Nel 1953 passa alle - facebook.com Vai su Facebook

Investito sulle strisce a Milano da un furgone pirata: muore un 86enne - Un anziano è morto dopo essere stato investito da un furgone mentre attraversava sulle strisce in via Fratelli Bronzetti a Milano. Si legge su msn.com

Milano, muore 86enne investito da furgone: autista in fuga - (LaPresse) Un 86enne è stato investito da un furgone mentre percorreva a piedi via Fratelli Bronzetti a Milano. Scrive msn.com

Milano, 86enne investito sulle strisce e ucciso in via Fratelli Bronzetti: caccia al pirata della strada - La vittima si chiamava Franco Bertolotti, stava andando a comprare il pane quando è stato travolto all'incrocio con via Macedonio Melloni, in una zona molto frequentata. Da milano.corriere.it