Milano la donna accoltellata in piazza Gae Aulenti è stata risvegliata e respira autonomamente

Tgcom24.mediaset.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 43enne è tuttora ricoverata all'ospedale Niguarda, le sue condizioni sono stabili ma la prognosi resta riservata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, la donna accoltellata in piazza Gae Aulenti è stata risvegliata e respira autonomamente

