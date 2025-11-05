Milano la donna accoltellata in piazza Gae Aulenti è stata risvegliata e respira autonomamente

La 43enne è tuttora ricoverata all'ospedale Niguarda, le sue condizioni sono stabili ma la prognosi resta riservata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, la donna accoltellata in piazza Gae Aulenti è stata risvegliata e respira autonomamente

