Milano imprenditore ucciso nel 2019 condanna all' ergastolo per Francesco Romeo 22 anni e mezzo per Davide Milazzo
Milano, 5 novembre 2025 – Ergastolo con otto mesi di isolamento diurno per il 75enne Francesco Romeo e 22 anni e 6 mesi di reclusione per il 62enne Davide Milazzo. Si è chiuso così, in primo grado, davanti alla Corte d'Assise di Milano, il processo per i due imputati accusati di aver ucciso Giuseppe Giuliano, imprenditore edile di 64 anni, il 25 febbraio del 2019 a Basiglio, nel Milanese. Il fermo. L'11 luglio del 2024 erano arrivati i due fermi nelle indagini sul "cold case" condotte dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e coordinate dalla pm Rosaria Stagnaro. E il gip Cristian Mariani aveva firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
