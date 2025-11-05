Milano, 5 novembre 2025 – Compiono 50 anni il Teatro del Buratto di Milano e l'associazione CulTurMedia Legacoop, realtà centrali nello sviluppo della cooperazione teatrale in Lombardia. L'anniversario è stato celebrato oggi nel corso del convegno 'Memorie vive, futuro in comune' al quale ha partecipato l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso. L'iniziativa ha riportato l'attenzione su un modello organizzativo che, a partire dagli anni settanta, ha contribuito in modo decisivo alla crescita dello spettacolo dal vivo, favorendo il radicamento delle compagnie nei territori e la diffusione della cultura in modo capillare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, il Teatro del Buratto compie 50 anni