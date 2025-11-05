Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un furgone l’ha violentemente falciato per poi fuggire senza prestare soccorso. Un episodio atroce consumatosi a Milano, all’altezza dell’incrocio tra via Fratelli Bronzetti e via Melloni. Una vicenda che vede protagonista un anziano di 86 anni rimasto gravemente ferito. Le sue condizioni, però, sono apparse fin da . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, è morto l’86enne investito sulle strisce: è caccia al pirata della strada