Milano è morto l’86enne investito sulle strisce | è caccia al pirata della strada

Ildifforme.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un furgone l’ha violentemente falciato per poi fuggire senza prestare soccorso. Un episodio atroce consumatosi a Milano, all’altezza dell’incrocio tra via Fratelli Bronzetti e via Melloni. Una vicenda che vede protagonista un anziano di 86 anni rimasto gravemente ferito. Le sue condizioni, però, sono apparse fin da . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

milano 232 morto l821786enne investito sulle strisce 232 caccia al pirata della strada

© Ildifforme.it - Milano, è morto l’86enne investito sulle strisce: è caccia al pirata della strada

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Milano 232 Morto L821786enne