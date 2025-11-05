Milano | difesa Pifferi ' bene sentenza resto convinta che non è omicidio'
Milano, 5 nov. (Adnkronos) - "Non è quello che speravamo, ma va bene. Resto convinta che non è stato un omicidio ma un abbandono, ora attendiamo le motivazioni. La corte ha bilanciato le attenuanti e ha escluso l'aggravante dei futili motivi" facendo così scendere la condanna a 24 anni. Lo afferma l'avvocata Alessia Pontenani dopo la sentenza d'appello che ha riformato la pena nei confronti di Alessia Pifferi, sua assistita, accusata dell'omicidio della figlia Diana lasciata morire di stenti a soli 18 mesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
