Milano da Atm e comune un progetto contro la violenza sulle donne
Milano, 5 novembre 2025 – Le fermate della metropolitana e le pensiline dei mezzi pubblici milanesi diventano spazi di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. In occasione della Giornata mondiale del 25 novembre, infatti, Atm e il Comune di Milano lanciano una nuova campagna di comunicazione diffusa per tutto il mese, realizzata con l'agenzia YAM112003 e in collaborazione con la Rete Anti-violenza cittadina. Quattro i messaggi principali, ispirati ai nomi delle stazioni: "Lotto contro la violenza sulle donne", "Contro la violenza gli uomini hanno un ruolo centrale", "Scegli che tipo d'uomo essere", "Isola chi fa violenza, non chi la subisce". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mercoledì nei piani dei club è il giorno per firma e annuncio. L'impianto di San Siro dopo 90 anni smetterà di essere proprietà del Comune di Milano - facebook.com Vai su Facebook
L’indagine, frutto della collaborazione con il Comune di Milano - Assessorato alla Cultura e BookCity Milano, sarà presentata martedì 5 novembre alle ore 16.30 al CASVA (Via Isernia 5), all’interno del Forum Cultura. #BCM25 #Ilpoteredelleidee #Leideedel - X Vai su X
Sciopero dei mezzi a Milano venerdì 7 novembre: le fasce di garanzia di Atm - L’agitazione è stata proclamata dal sindacato AL Cobas e potrebbe avere conseguenze sul servizio delle linee di tram ... Come scrive msn.com
Sciopero Atm 7 novembre, a rischio trasporti pubblici a Milano: orari e fasce di garanzia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero Atm 7 novembre, a rischio trasporti pubblici a Milano: orari e fasce di garanzia ... Scrive tg24.sky.it
Sciopero metro, bus e tramAtm a Milano venerdì 7. Orari e fasce di garanzia - Ma tutto novembre si annuncia particolarmente caldo sul fronte delle proteste dei lavoratori: ecco l’elenco completo ... Scrive msn.com