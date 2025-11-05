milano da atm e comune un progetto contro la violenza sulle donne

Milano, 5 novembre 2025 – Le fermate della metropolitana e le pensiline dei mezzi pubblici milanesi diventano spazi di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. In occasione della Giornata mondiale del 25 novembre, infatti, Atm e il Comune di Milano lanciano una nuova campagna di comunicazione diffusa per tutto il mese, realizzata con l'agenzia YAM112003 e in collaborazione con la Rete Anti-violenza cittadina. Quattro i messaggi principali, ispirati ai nomi delle stazioni: "Lotto contro la violenza sulle donne", "Contro la violenza gli uomini hanno un ruolo centrale", "Scegli che tipo d'uomo essere", "Isola chi fa violenza, non chi la subisce". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

