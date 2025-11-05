Milano-Cortina 2026 la fiamma corre con i volti dell’inclusione

Sbircialanotizia.it | 5 nov 2025

Da nord a sud, un filo rosso di storie, impegno e comunità si prepara a correre lungo l’Italia: Coca?Cola ha svelato nuovi tedofori del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, un progetto che parla di unità concreta, non di slogan. Le tappe uniranno territori, persone e valori, in vista della Cerimonia d’Apertura del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Milano-Cortina 2026, la fiamma corre con i volti dell’inclusione

