Milano | condannata a 22 anni in Appello era accusata di aver lasciato morire la figlia di stenti

Accusata di aver lasciato morire la figlia Diana di stenti, era il luglio del 2022, Alessia Pifferi è stata condannata in secondo grado a 24 anni. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'appello di Milano. In primo grado era stata condannata all'ergastolo. La Corte ha concesso ad Alessia Pifferi le attenuanti generiche equivalenti sull'unica aggravante riconosciuta in secondo grado. I giudici, infatti, hanno escluso quella dei futili motivi e a questo punto rimane il solo vincolo di parentela con la vittima. Già in primo grado era stata esclusa quella della premeditazione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Milano: condannata a 22 anni in Appello, era accusata di aver lasciato morire la figlia di stenti

Argomenti simili trattati di recente

A Milano si attende la sentenza d’appello per Alessia Pifferi, condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di 18 mesi, nel luglio 2022. In parallelo prosegue anche il processo “Pifferi bis”, che vede imputate quattro psicologhe, un’avv - facebook.com Vai su Facebook

Milano, imprenditore ucciso nel 2019, condanna all'ergastolo per Francesco Romeo, 22 anni e mezzo per Davide Milazzo - Il cold case risolto nel luglio del 2024 ha avuto la sentenza di primo grado: i due imputati sono stati ritenuti colpevoli dell’omicidio di Giuseppe Giuliano, imprenditore edile ucciso nel febbraio 20 ... Riporta msn.com

Alessia Pifferi condannata a 24 anni in appello, pena ridotta: concesse le attenuanti - La Corte d'assise d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna all'ergastolo, emessa in primo grado, e ha condannato a 24 anni di ... Scrive msn.com

Uccide il marito in casa, annullato l’ergastolo per Raffaella Ragnoli: condannata a 18 anni in Appello - La Corte d’Assise d’Appello di Brescia ha accolto la richiesta del sostituto procuratore generale di annullare la sentenza di primo grado di ergastolo e condannare Raffaella Ragnoli a 18 anni di ... Da fanpage.it