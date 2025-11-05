Milano col furgone investe un pedone di 87 anni e lo lascia in fin di vita | caccia al pirata della strada

Ilgiorno.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 5 novembre 2025 –  Un anziano a terra. Travolto sulle strisce. E un conducente in fuga su un furgone. Sono i primi elementi dell'investimento avvenuto attorno alle 12 di mercoledì 5 novembre in via Fratelli Bronzetti angolo Macedonio Melloni: l'ottantasettenne è stato soccorso dai sanitari di Areu, che hanno avviato sul posto le manovre di rianimazione; l e sue condizioni sono gravissime. Le indagini. Stando alle prime informazioni, qualche minuto prima di mezzogiorno, il pensionato è stato travolto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il conducente del veicolo non si è fermato per prestare soccorso e si è allontanato, lasciando l'uomo a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

milano col furgone investe un pedone di 87 anni e lo lascia in fin di vita caccia al pirata della strada

© Ilgiorno.it - Milano, col furgone investe un pedone di 87 anni e lo lascia in fin di vita: caccia al pirata della strada

News recenti che potrebbero piacerti

milano furgone investe pedoneMilano, 86enne investito sulle strisce in via Fratelli Bronzetti: caccia al pirata della strada - Il guidatore, dopo lo scontro, ha riaccelerato e si è allontanato ... Come scrive milano.corriere.it

Investe e uccide pedone sulle strisce: denunciato un autista dell’Amsa - Si è conclusa martedì sera la caccia al pirata della strada, responsabile di aver travolto e ucciso un 45enne di origine cinese, mentre attraversava sulle strisce pedonali, in piazzale Accursio. Scrive milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Furgone Investe Pedone