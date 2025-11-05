Milano col furgone investe un pedone di 87 anni e lo lascia in fin di vita | caccia al pirata della strada

Milano, 5 novembre 2025 – Un anziano a terra. Travolto sulle strisce. E un conducente in fuga su un furgone. Sono i primi elementi dell'investimento avvenuto attorno alle 12 di mercoledì 5 novembre in via Fratelli Bronzetti angolo Macedonio Melloni: l'ottantasettenne è stato soccorso dai sanitari di Areu, che hanno avviato sul posto le manovre di rianimazione; l e sue condizioni sono gravissime. Le indagini. Stando alle prime informazioni, qualche minuto prima di mezzogiorno, il pensionato è stato travolto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il conducente del veicolo non si è fermato per prestare soccorso e si è allontanato, lasciando l'uomo a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

