Milano col furgone investe un pedone di 87 anni e lo lascia in fin di vita | caccia al pirata della strada

Ilgiorno.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I rilievi della polizia locale in via Fratelli Bronzetti, angolo Macedonio Melloni: l'anziano è stato soccorso dai sanitari di Areu, che hanno avviato sul posto le manovre di rianimazione; le sue condizioni sono gravissime (video FasaniAnsa). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

milano col furgone investe un pedone di 87 anni e lo lascia in fin di vita caccia al pirata della strada

© Ilgiorno.it - Milano, col furgone investe un pedone di 87 anni e lo lascia in fin di vita: caccia al pirata della strada

Contenuti che potrebbero interessarti

milano furgone investe pedoneMilano, 86enne investito sulle strisce in via Fratelli Bronzetti: caccia al pirata della strada - Il guidatore, dopo lo scontro, ha riaccelerato e si è allontanato ... Da milano.corriere.it

Investe e uccide pedone sulle strisce: denunciato un autista dell’Amsa - Si è conclusa martedì sera la caccia al pirata della strada, responsabile di aver travolto e ucciso un 45enne di origine cinese, mentre attraversava sulle strisce pedonali, in piazzale Accursio. milano.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milano Furgone Investe Pedone