Milano col furgone investe un pedone di 87 anni | caccia al pirata della strada L' anziano muore poco dopo

I rilievi della polizia locale in via Fratelli Bronzetti, angolo Macedonio Melloni: l'anziano è stato soccorso dai sanitari di Areu, che hanno avviato sul posto le manovre di rianimazione. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime, poco dopo è morto (video FasaniAnsa). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, col furgone investe un pedone di 87 anni: caccia al pirata della strada. L'anziano muore poco dopo

