Milano anziano investito e ucciso sulle strisce | caccia al furgone pirata

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia in via Fratelli Bronzetti. Tragedia questa mattina, mercoledì 5 novembre, a Milano, dove un uomo di 86 anni è stato travolto da un furgone mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Fratelli Bronzetti, all’incrocio con via Melloni, poco prima di mezzogiorno. Il conducente del mezzo non si è fermato a prestare soccorso, fuggendo subito dopo l’impatto e facendo perdere le proprie tracce. I soccorsi e la corsa disperata in ospedale. All’arrivo dei sanitari del 118, l’anziano era in arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica, e i soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, proseguendo le manovre anche durante il trasporto in codice rosso al Policlinico di Milano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Milano, anziano investito e ucciso sulle strisce: caccia al furgone pirata

