Milano 86enne investito da un furgone | autista in fuga

A Milano un 86enne è stato investito da un furgone mentre percorreva a piedi via Fratelli Bronzetti. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno. L'anziano, rinvenuto in arresto cardiocircolatorio, è stato portato in codice rosso al Policlinico di Milano ma è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. L'uomo alla guida del mezzo si è dato alla fuga senza prestare soccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, 86enne investito da un furgone: autista in fuga

