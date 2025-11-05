Milan ufficiale il rogito per la vendita di San Siro | il grande merito di Scaroni e di RedBird

Pianetamilan.it | 5 nov 2025

Storica svolta per Milano e il calcio italiano: Milan e Inter diventano ufficialmente proprietarie di San Siro. Un traguardo reso possibile dal ruolo decisivo di Paolo Scaroni e di RedBird, che hanno guidato il progetto verso la riuscita finale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan ufficiale il rogito per la vendita di san siro il grande merito di scaroni e di redbird

Milan, ufficiale il rogito per la vendita di San Siro: il grande merito di Scaroni e di RedBird

