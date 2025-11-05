Milan tra record e nuovi scenari | trovato l’attaccante! Gimenez che tegola San Siro…
Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, martedì 04 ottobre 2025: tra campionato e tanto altro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
LEAO DA RECORD! Un gol ogni 96 minuti per il portoghese. Ma chi giocherà al suo fianco in attacco? #Leao #Pulisic #Nkunku #Milan #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
?UFFICIALE FC Internazionale Milano e AC Milan rendono noto di aver siglato oggi l’atto di vendita con il Comune di Milano per l’acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e dell’area circostante. La realizzazione - X Vai su X
Milan, i conti tornano: terzo bilancio in utile e record di fatturato - Nel giorno del rogito per l'acquisto di San Siro, il Milan chiude il terzo bilancio di fila in utile nell'era RedBird. Da panorama.it
Milan da record: mai cosi tanti ricavi in un anno. Il bilancio - Infatti i rossoneri, per la prima volta nella storia del club, chiudono il terzo esercizio consecutivo in positivo, quest'anno con ... Lo riporta corrieredellosport.it
Milan, record di ricavi e terzo esercizio consecutivo in utile - Il Consiglio di Amministrazione di Ac Milan ha approvato il Bilancio consolidato di Gruppo al 30 giugno 2025, un documento che non solo segna un traguardo storico per il club, ma evidenzia anche un ... Scrive ilsole24ore.com