Milan terzo utile consecutivo e nuovo record di ricavi | ecco il bilancio rossonero
Quest'oggi il Milan ha avuto l'assemblea degli Azionisti, tenuta per consolidare il bilancio del 24-25: il comunicato dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
MILAN, CONTI IN ORDINE! L'assemblea degli azionisti conferma il terzo bilancio di fila in utile (3 milioni di euro) . #Milan #Bilancio #Tuttosport #Finanza #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Milan: Scaroni, "chiuso il terzo bilancio positivo consecutivo" - Dopo che da 17 anni non si registrava un risultato utile, farlo per tre anni consecutivi lo reputo particolarmente brillante. Segnala ansa.it
Milan, i conti tornano: terzo bilancio in utile e record di fatturato - Nel giorno del rogito per l'acquisto di San Siro, il Milan chiude il terzo bilancio di fila in utile nell'era RedBird. Si legge su panorama.it
Milan, bilancio in positivo per il terzo anno di fila (Gazzetta) - Il Milan chiuderà il 2025 col bilancio in positivo per il terzo anno di fila: l'utile fatto registrare dal Diavolo è di 3 milioni di euro. Segnala ilnapolista.it