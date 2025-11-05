Milan servono i gol | l’obiettivo in attacco per gennaio se Giménez e Nkunku non girano

Il Milan - deluso finora dal rendimento stagionale di Santiago Giménez e Christopher Nkunku - si guarda intorno e, in vista del calciomercato di gennaio, pensa già ad un nuovo attaccante per Massimiliano Allegri. Il punto della situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, servono i gol: l’obiettivo in attacco per gennaio se Giménez e Nkunku non girano

Approfondisci con queste news

Tgr Rai Lombardia. . Dagli esordi di Pavia alla stella Michelin a Milano, Claudio Sadler: "Cuoco per girare il mondo" Lo sguardo del grande chef sulla ristorazione contemporanea: "A Milano molto complicato aprire, servono capitali - dice nella nostra intervista - facebook.com Vai su Facebook

#Milan, servono le rotazioni: anche #Modric costretto agli straordinari. #Jashari corre verso il rientro, quando sarà pronto? ? #MilanPress - X Vai su X

Atalanta, arriva il Milan: «Servono gol e pazienza» - Le dichiarazioni di Carnesecchi: «Un’uscita sbagliata, ma è tutto risolto» ... Segnala bergamo.corriere.it

Udinese-Milan 0-3, gol e highlights: decidono Fofana e Pulisic (doppietta) - La squadra di Allegri (in panchina Landucci) continua a crescere e fa un sol boccone dell’Udinese, battuta al Bluenergy 3- Da sport.sky.it