Milan servono i gol | l’obiettivo in attacco per gennaio se Giménez e Nkunku non girano

Pianetamilan.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan - deluso finora dal rendimento stagionale di Santiago Giménez e Christopher Nkunku - si guarda intorno e, in vista del calciomercato di gennaio, pensa già ad un nuovo attaccante per Massimiliano Allegri. Il punto della situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan servono i gol l8217obiettivo in attacco per gennaio se gim233nez e nkunku non girano

© Pianetamilan.it - Milan, servono i gol: l’obiettivo in attacco per gennaio se Giménez e Nkunku non girano

Approfondisci con queste news

milan servono gol l8217obiettivoAtalanta, arriva il Milan: «Servono gol e pazienza» - Le dichiarazioni di Carnesecchi: «Un’uscita sbagliata, ma è tutto risolto» ... Segnala bergamo.corriere.it

Udinese-Milan 0-3, gol e highlights: decidono Fofana e Pulisic (doppietta) - La squadra di Allegri (in panchina Landucci) continua a crescere e fa un sol boccone dell’Udinese, battuta al Bluenergy 3- Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Servono Gol L8217obiettivo