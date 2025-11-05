Milan Scaroni stupisce tutto! Sentite cosa ha detto il presidente tra investimenti mercato e la gara in Australia

Milan, Scaroni annuncia un bilancio record: utile confermato e futuro solido per il club rossonero Il Milan continua a crescere non solo sul campo, ma anche sotto il profilo economico. L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio Consolidato al 30 giugno 2025, certificando un risultato storico: per il terzo anno consecutivo, il club rossonero chiude . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, Scaroni stupisce tutto! Sentite cosa ha detto il presidente tra investimenti, mercato e la gara in Australia

Scaroni: “Sono soddisfatto per la vittoria di ieri. Milan da scudetto? Non so, sicuro da cardiopalma” - facebook.com Vai su Facebook

« ? , ’ » Così il presidente rossonero Paolo Scaroni all’arrivo all’assemblea di Lega odierna ? #Scaroni #Milan #milanpress - X Vai su X

Scaroni su Milan-Como a Perth: "Non ci andiamo per soldi: l'utile è scarsissimo. Pensiamo che possa promuovere il Milan e la Serie A in Australia" - Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a margine del Consiglio d'Amministrazione del club rossonero. Segnala milannews.it

Milan-Como, Scaroni: "Non andiamo a Perth per soldi, ma per rendere internazionale la Serie A" - "Non è che andiamo, ammesso che ci andiamo, a Perth per ragioni economiche”. Secondo tuttomercatoweb.com

Milan, Scaroni: "Bilancio sano imprescindibile. Poi bisogna avere l'allenatore giusto..." - Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a margine del Consiglio d'Amministrazione del club rossonero. tuttomercatoweb.com scrive