Milan Scaroni | RedBird non è di proprietà di Cardinale è il fondatore che gestisce il denaro

Le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, nel Media Briefing tenuto a margine dell'Assemblea degli Azionisti.

Scaroni: "RedBird non è di proprietà di Cardinale. Cardinale è il fondatore di RedBird che gestisce il denaro degli investitori e dei fondisti. Lui li rappresenta" - Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a margine del Consiglio d'Amministrazione del club rossonero. Come scrive milannews.it