Milan Scaroni esprime soddisfazione dopo la riuscita del rogito per San Siro | il commento
Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha espresso grande soddisfazione dopo la conclusione del rogito di San Siro ai rossoneri e all'Inter, avvenuto questa mattina, da parte del Comune di Milano: le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
MN - Scaroni sorridente: "Milan da scudetto? Non lo so, di sicuro è un Milan da cardiopalma” - Volto sorridente per Paolo Scaroni, presidente del Milan, all’ingresso in assemblea di Lega Calcio Serie A oggi a Lissone. Scrive milannews.it
Milan, Scaroni: “Voglio fare lo stadio più bello d’Europa. Siamo in dirittura, c’è fiducia” - Mentre negli ultimi giorni il presidente dei nerazzurri Beppe Marotta aveva parlato di scenario imbarazzante, quest’oggi – martedì ... Secondo gianlucadimarzio.com
Milan, Scaroni: “Il nuovo San Siro sarà lo stadio più bello d’Europa” - La giunta comunale dà il via libera alla vendita di San Siro: i lavori per il nuovo stadio partono nel 2027. Si legge su gianlucadimarzio.com