Milan Scaroni | Concludiamo il terzo esercizio consecutivo in utile

A margine dell'Assemblea degli Azionisti, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Scaroni: “Concludiamo il terzo esercizio consecutivo in utile”

Scaroni: “Milan-Como? Non andiamo a Perth per ragioni economiche. Vogliamo…” #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X

Il presidente del Milan, Paolo #Scaroni, ha parlato al termine del Consiglio d’Amministrazione del club rossonero. Ecco le sue dichiarazioni più importanti, precisando, per una più completa informazione, di visitare sito o app di MilanNews per leggere le dichia - facebook.com Vai su Facebook

Scaroni: "Il tifo allo stadio è ripartito come prima, ma le nostre curve si sono liberate da persone che non devono usare il loro ruolo per compiere atti illegali" - Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a margine del Consiglio d'Amministrazione del club rossonero. Da milannews.it

Scaroni sul Bilancio del Milan: “Sul mercato abbiamo fatto -60 milioni” - 2025 all'Assemblea degli Azionisti dove era presente il Presidente Paolo Scaroni. msn.com scrive

Milan, Scaroni: "RedBird fondamentale nel viaggio per San Siro, nuovo stadio pronto per essere candidato per Euro 2032. Finalmente Milano avrà un impianto come hanno le grandi ... - Nell’Assemblea degli Azionisti del Milan, svolta nel corso della giornata di oggi, è stato presentato il Bilancio della stagione 2024/25. Scrive msn.com