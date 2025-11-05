Milan Scaroni | Concludiamo il terzo esercizio consecutivo in utile

milan scaroni concludiamo il terzo esercizio consecutivo in utile

Scaroni: "Il tifo allo stadio è ripartito come prima, ma le nostre curve si sono liberate da persone che non devono usare il loro ruolo per compiere atti illegali" - Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a margine del Consiglio d'Amministrazione del club rossonero.

Scaroni sul Bilancio del Milan: "Sul mercato abbiamo fatto -60 milioni" - 2025 all'Assemblea degli Azionisti dove era presente il Presidente Paolo Scaroni.

Milan, Scaroni: "RedBird fondamentale nel viaggio per San Siro, nuovo stadio pronto per essere candidato per Euro 2032. Finalmente Milano avrà un impianto come hanno le grandi ..." - Nell'Assemblea degli Azionisti del Milan, svolta nel corso della giornata di oggi, è stato presentato il Bilancio della stagione 2024/25.

