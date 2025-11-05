Milan Roma la decisione dell’AIA su Guida ha dell’incredibile! Dopo l’episodio del calcetto a Saelemaekers succederà questo

Calcionews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan Roma, clamorosa decisione dellAIA su Guida: dopo il calcetto a Saelemaekers ecco cosa accadrà. Le ultime Nonostante le polemiche nate dal discusso episodio durante Milan-Roma, l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha deciso di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dell’arbitro Guida. Il direttore di gara era stato protagonista di un acceso confronto con Alexis Saelemaekers, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

milan roma la decisione dell8217aia su guida ha dell8217incredibile dopo l8217episodio del calcetto a saelemaekers succeder224 questo

© Calcionews24.com - Milan Roma, la decisione dell’AIA su Guida ha dell’incredibile! Dopo l’episodio del calcetto a Saelemaekers succederà questo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

milan roma decisione dell8217aiaMilan Roma, la decisione dell’AIA su Guida ha dell’incredibile! Dopo l’episodio del calcetto a Saelemaekers succederà questo - Milan Roma, clamorosa decisione dell’AIA su Guida: dopo il calcetto a Saelemaekers ecco cosa accadrà. calcionews24.com scrive

milan roma decisione dell8217aiaMilan-Roma, moviola: Cesari spiega perché non è corretto il rigore per i giallorossi - Roma analizzata dall’esperto di Mediaset Graziano Cesari, sei gli ammoniti, la moviola ... Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Roma Decisione Dell8217aia