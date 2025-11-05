Milan riecco Pulisic | l' attaccante si è allenato in gruppo Rabiot ai box

Col Parma Allegri dovrà fare a meno del francese e di Gimenez. Probabile impiego parziale per lo statunitense. Ricci preconvocato da Gattuso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, riecco Pulisic: l'attaccante si è allenato in gruppo. Rabiot ai box

